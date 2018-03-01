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النقيب زيان يقود معركة ''المجابهة على طريقة الفتوة '' للتأثير على الضحايا في قضية بوعشرين

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 13:24 النقيب زيان يقود معركة المجابهة على طريقة الفتوة للتأثير على الضحايا في قضية بوعشرين | بوليتيك
النقيب زيان يقود معركة ''المجابهة على طريقة الفتوة '' للتأثير على الضحايا في قضية بوعشرين
توقفت أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين التي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في هذه اللحظات، كما رفعت أطوار الجلسة السابقة في 8 مارس الجاري، بسبب تدخلات النقيب محمد زيان دفاع

شوف تيفي

توقفت  أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين التي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء  في هذه اللحظات، كما رفعت أطوار الجلسة السابقة في 8 مارس الجاري، بسبب تدخلات النقيب محمد زيان دفاع توفيق بوعشرين التي وصفها البعض بالغريبة  والتي تمتح من أسلوب الترهيب  للضغط على الضحايا، مما خلف إغماءات في صفوفهن، في جلسة المحاكمة الأولى قام زيان بدفع أحد المحامين بكتفه.. وفي هذه الجلسة دخل في مشادة كلامية حادة مع المحامية الطالبي دفاع الضحايا، بخصوص شهادة طبية لإحدى المصرحات.. حيث بات زيان يقود المجابهة على المستوى الإعلامي، بعد أن تخلى العديد من أعضاء دفاع المتهم عن نيابتهم، وتراجع المحامي عبد الصمد الإدريسي إلى الوراء فاسحا المجال للنقيب زيان الذي أصبح لوحده يصول ويجول ضد المشتكيات اللواتي أصبحن يتعرضن للضغط النفسي من قبل نقيب يحاول خلط أوراق ملف بوغشرين التي تعرت مثل أوراق التوت، ودفع الضحايا تحت الضغط إلى عدم الحضور، بالتالي سقوط شهاداتهن التي تعتبر محور المحاكمة.. والظاهر أن هذه المسرحية "الزيانية"، فطن لها القضاء الواقف، حيث استأنفوا الجلسة بعد توقف لبعض الوقت، لكن ما إن انطلقت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين من جديد، حتى استأنف زيان فصول تمثيلية الدفاع وهو يصيح " بغاو يديوني للحبس أنا لا أخشى إلا الله .. أنا مكنخافش من البشر أنا طامع في الجنة أنا ملكي ، مطامعش في شيء آخر ، أنا ما تهدوني متخوفوني ". 

وغيرها من تعابير لا مكان لها في قاعة محكمة، مما يوحي أننا في محاكمة يراد بها من جهة زيان أن تخرج عن نص الموضوع وتتيه في جزئيات تافهة، وهذا ما فطن له أطراف القضية، وبلا شك لن تستمر المسرحية "الزيانية" على هذا الحال إلى أن يقفل الستار...!حسب  مصادر مقربة من الملف.

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