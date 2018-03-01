عاجل..تطورات جديدة في ملف توفيق بوعشرين خلال جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، في مناقشة الدفوعات المرتبطة بقضية توفيق بوعشرين المتابع من طرف النيابة العامة بجرائم الاتجار بالبشر والاغتصاب

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شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، في مناقشة الدفوعات المرتبطة بقضية توفيق بوعشرين المتابع من طرف النيابة العامة بجرائم الاتجار بالبشر والاغتصاب بالعنف وهتك العرض وجلب أشخاص لتعاطي الفساد والتحرش الجنسي.

وتعرف قاعة الجلسات في هذه الأثناء حضورا مكثفا لممثلي الدفاع، الذين بلغ عددهم ثمانين محاميا ممن يؤازرون الضحايا وكذا ناشر جريدة أخبار اليوم، ومن بينهم القاضي السابق محمد الهيني الذي ينوب عن إحدى الضحايا، علاوة على 50 ممثلا لمختلف وسائل الإعلام الوطنية. وقد وصلت إلى رحاب المحكمة، لحد الآن، كل من خلود الجابري وسارة المرس ووداد ملحاف وعفاف برناني ومرية موكريم وأنيسة بداح وأسماء الحلاوي، في حين تخلفت عن الحضور أمال الهواري وابتسام مشكور ووصال طالع ونعيمة لحروري وصفاء زروال وحنان بكور، بينما حضر في المقابل ممثلون عن بعض المنظمات المدنية والحقوقية التي تحضر بصفتها مراقبا لمجريات المحاكمة.

وأكدت مصادر متطابقة، أن خلافا كبيرا نشب بين الضحية (أمال. هـ) المحسوبة على حزب سياسي والمحامي المنتصب للدفاع عنها، وذلك بعدما سجلت تنازلا تحت ما تم توصيفه ب "ضغط" الإطار الحزبي والحقوقي اللذان تنتمي إليهما، وهو ما دفع بالمحامي المذكور إلى سحب نيابته، مرجحة "ذات المصادر" أن يكون المحامي محمد زيان قد دخل بدوره على خط هذه القضية.

ومن المنتظر، أن تعرف جلسة محاكمة توفيق بوعشرين سجالا قانونيا بين هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين ودفاع الضحايا، خصوصا بعدما تحدث المحامي محمد زيان في تصريحات إعلامية سابقة عن تنازلات صادرة عن بعض الضحايا، وهو ما اعتبره دفاع الطرف المدني بأنه تأكيد وتثبيت لواقعة الاغتصاب والاتجار بالبشر ولباقي الجرائم المذكورة في صك المتابعة، مادام أن هيئة دفاع المتهم تجتهد في البحث عن تنازلات لضمها إلى وثائق الملف.

من جهته، اعتبر المحامي محمد الهيني بأن التنازل الصادر عن الضحية يُسقط فقط الحق في المطالبة بالحق المدني، ولا يعني نهائيا سقوط الدعوى العمومية، التي تبقى ممارستها من اختصاص النيابة العامة التي تنوب عن حق المجتمع. وبالتالي فإن حصول التنازل من عدمه لن يؤثر على سير القضية من الناحية الجنائية، يضيف القاضي السابق والمحامي الحالي بهيئة تطوان.

ويرى المتتبع لتطورات قضية توفيق بوعشرين، أن العديد من أعضاء هيئة دفاع المتهم إما سحبوا نيابتهم من الملف، أو تواروا عن الأنظار وتركوا المحامي محمد زيان هو الذي يتولى "المجابهة" على المستوى الإعلامي. فالمحامي عبد الصمد الإدريسي منذ أن قال كلمته الشهيرة " ستكون محاكمة القرن" توارى عن الأنظار إعلاميا فاسحا المجال لزميله النقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق، الذي بات (بمفرده) يشغل النقاش العمومي حول هذه القضية.

كما ربطت مصادر أخرى سحب المسماة أمال هـ لشكايتها، في حال صحة هذه المعلومة، بانتمائها الحزبي والحقوقي في كل من حزب العدالة والتنمية ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وهو ما يشكل-تضيف نفس المصادر- "دخول الحزب وكذا ذراعه الحقوقي بشكل مباشر في التأثير على بعض أطراف القضية"، بعدما انحصرت علاقتهما بالقضية سابقا في التأييد الشخصي، وذلك من خلال التصريحات الإعلامية التي كان يدلي بها عبد العالي حامي الدين وزوجته بثينة قروري وآمنة ماء العينين وأفتاتي والآخرون.