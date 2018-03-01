عاجل..هذه هي حالة ضحايا توفيق بوعشرين ﻿

كشف المحاميان التويمي بنجلون وأمينة الطالبي المنتميان لهيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، أن الضحايا دخلن في أزمة نفسية حادة بسبب تداول صورهن بوسائل

"شوف تيفي"

كشف المحاميان التويمي بنجلون وأمينة الطالبي المنتميان لهيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، أن الضحايا دخلن في أزمة نفسية حادة بسبب تداول صورهن بوسائل الإعلام.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الضحايا كشفن في مخابرتهن مع المحامين المكلفين بالدفاع عنهن ، بتدهور حالتهن النفسية بسبب انتشار صورهن وشعورهن أنهن كن ضحية للتشهير، وخاصة خلود جابري التي تتلقى علاجا نفسيا.

وأوضح الموفد أن القاضي بوشعيب فريح، اضطر قبل قليل من يومه الخميس، إلى رفع أشغال الجلسة بسبب حالة الفوضى العارمة التي عرفتها القاعة رقم 7 بعد سقوط خلود جابري وأسماء حلاوي مغشيا عليهما.