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عاجل..قربالة وسط المحكمة و الضحية خلود جابري دخلات في حالة هيستيرية وبدات كتغوت وسخفات

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 12:15 عاجل..قربالة وسط المحكمة و الضحية خلود جابري دخلات في حالة هيستيرية وبدات كتغوت وسخفات | بوليتيك
عاجل..قربالة وسط المحكمة و الضحية خلود جابري دخلات في حالة هيستيرية وبدات كتغوت وسخفات
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاعة رقم 7، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، أجواء مشحونة وساخنة، عقب سقوط الضحية خلود جابري مغشيا

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاعة رقم 7، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، أجواء مشحونة وساخنة، عقب سقوط الضحية خلود جابري مغشيا عليها وسط القاعة، بعد دخولها في نوبة صراخ وبكاء هيستيري.

وأوضح الموفد أن الوكيل العام، طالب بعدم المزايدة في موضوع الشهادة الطبية الخاصة بخلود جابري، ليتدخل المحامي العلوي مولاي الحسن المكلف بالدفاع عن بوعشرين، والذي قال إن الشهادة الطبية، صدرت عن طبيب عام وليس عن طبيب نفسي، وخلود جابري تطالب بأجرها من مؤسستها.

وأكد الموفد أن خلود جابري لم تتحمل وبدأت في الصراخ والبكاء وسط القاعة، ما تسبب في سقوطها مغشيا عليها، مبرزا أن الضحية أسماء حلاوي بدورها وبعد إعادتها لأشغال الجلسة، سقطت للمرة الثانية مغشيا عليها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خلود جابري طبيب محاكمة توفيق بوعشرين

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