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عاجل..نايضة في جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب شهادة طبية للضحية خلود جابري

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 12:13 عاجل..نايضة في جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب شهادة طبية للضحية خلود جابري | بوليتيك
عاجل..نايضة في جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب شهادة طبية للضحية خلود جابري
تقدم المحامي المروري المنتمي لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، بتوضيح بخصوص شهادة طبية تقدمت بها الضحية ''خلود جابري''، وذلك مباشرة بعد وقوع مشادة كلامية بين

"شوف تيفي"

تقدم المحامي المروري المنتمي لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، بتوضيح بخصوص شهادة طبية تقدمت بها الضحية "خلود جابري"، وذلك مباشرة بعد وقوع مشادة كلامية بين النقيب زيان ومحامية منتمية لهيئة الدفاع عن الضحايا.

 وأكد الموفد أن ممثل النيابة العامة رد على المحامي المروري، وأكد على أن الشهادة الطبية وثيقة شخصية مقدمة من طبيب وذات طابع سري والمحكمة غير مختصة للبث فيها ولا علاقة للقضية بها ، والحصول عليها وإسنادها إلى مجهول من طرف الدفاع في البداية هو إرهاب وضغط على الضحايا.

 وأبرز ذات الموفد أن المحامي طارق زهير المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، قال في رده على المحامي المروري والإشكال الذي وقع خلال أشغال الجلسة: "من يقول إن الشهادة الطبية من جرائم الجلسة فهذا تفسير ضيق والشهادة يجب أن تدرس في إطار مدونة الشغل.. والشهادة تقول إن خلود لا تستطيع الشغل وهذا لا يتناقض مع مثولها ولا يحق لأي كان أن يحدد أن الشهادة مزورة أو غير مزورة، والشهادة الطبية تم الإدلاء بها بمؤسسة أخرى ولا علاقة للمحكمة بها ".

 وقال المحامي الحبيب حاجي، يضيف الموفد: " إن الشهادة الطبية صحيحة وإذا كانت الشهادة صادرة عن غير طبيب مختص آنذاك يمكن أن نناقش الأمر ، راه موقع عليها طبيب ما شي مول زريعة.. وإذا كانت مزورة فيجب عرضها على محكمة أخرى والأمر يتعلق بالشغل ، وخلود مشات خدات شهادة طبية نظرا لحالتها الصحية ولم تعد قادرة على مواصلة العمل الذهني وليس المثول أمام المحكمة ، فالشهادة صحيحة فا ميمكنش خلود تمشي تمارس المهنة ديالها أما قدرتها على تلبية نداء العدالة فلا حرج عندها".

وأكد الموفد أن النقاش حول هذه الشهادة الطبية ما زال متواصلا خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين.

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