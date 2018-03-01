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عــاجل:الملك محمد السادس يدخل على خط الحادثة المميتة نواحي أكادير ويقرر التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا | بوليتيك

عــاجل:الملك محمد السادس يدخل على خط الحادثة المميتة نواحي أكادير ويقرر التكفل شخصيا بلوازم دفن

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عــاجل:الملك محمد السادس يدخل على خط الحادثة المميتة نواحي أكادير ويقرر التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 11:49 عــاجل:الملك محمد السادس يدخل على خط الحادثة المميتة نواحي أكادير ويقرر التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا | بوليتيك
عــاجل:الملك محمد السادس يدخل على خط الحادثة المميتة نواحي أكادير ويقرر التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، بعث ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا والمصابين في حادثة السير التي وقعت اليوم الخميس بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وآيت عميرة، كما

شــــوف تيفي:

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، بعث ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا والمصابين في حادثة السير التي وقعت اليوم الخميس بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وآيت عميرة، كما قرر الملك التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ودفنهم، ومآتم عزائهم، وكذا بمصاريف علاج المصابين.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص .. "على إثر حادثة السير المفجعة التي وقعت صباح يومه الخميس بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وآيت عميرة، بعث الملك محمد السادس، ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا وإلى المصابين، ضمنها مشاعر تعاطف جلالته معهم، ودعواته إلى الله العلي القدير بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومشاطرة من جلالته لعائلات الضحايا مشاعرها في هذا الظرف العصيب، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، أصدر جلالة الملك، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لهذه الأسر.

وقد قرر الملك، التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ودفنهم، ومآتم عزائهم، وكذا بمصاريف علاج المصابين

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب ضحايا دفن

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