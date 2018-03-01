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عاجل ورسميا..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطيرة وهكذا تم تفكيك شبكة إرهابية بطنجة وواد زم

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 11:39 عاجل ورسميا..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطيرة وهكذا تم تفكيك شبكة إرهابية بطنجة وواد زم | بوليتيك
عاجل ورسميا..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطيرة وهكذا تم تفكيك شبكة إرهابية بطنجة وواد زم
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، من إجهاض مخطط إرهابي

"شوف تيفي"

 تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، من إجهاض مخطط إرهابي خطير كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، من خلال تفكيك خلية إرهابية يومه الخميس 29 مارس 2018، تنشط بمدينتي واد زم وطنجة، مكونة من 8 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لـ"داعش".

 وحسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد أظهرت التحريات الدقيقة أن المشتبه بهم كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة، وذلك تنفيذا للأجندة التخريبية لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية".

 وأضاف البلاغ أن البحث والتتبع، أكد أن أفراد هذه الخلية كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لـ"داعش" وتبنيه لمنهج عقائدي مخالف لهذا التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن عملية التفتيش، أسفرت عن حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

 وأكد البلاغ أن إيقاف هذه العناصر المتطرفة، جاء في إطار الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية لدرء الخطر الإرهابي المتنامي من طرف مناصري "داعش" وإفشال مخططاتهم التخريبية الرامية لإثارة الفوضى وزرع الفتنة بالمملكة، وسيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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