عاجل..نقل إحدى ضحايا توفيق بوعشرين من محكمة الاستئناف إلى المستشفى ﻿

تم قبل قليل من يومه الخميس، نقل ''أسماء حلاوي'' من محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف عقب سقوطها مغشيا عليها خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

"شوف تيفي"

تم قبل قليل من يومه الخميس، نقل "أسماء حلاوي" من محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف عقب سقوطها مغشيا عليها خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء، أن حلاوي تعاني من الناحية النفسية ولهذا لم تتحمل ضغط أشغال جلسة المحاكمة، ما تسبب في سقوطها مغشيا عليها.

وأوضح الموفد أن القاضي بوشعيب فريح، استأنف أشغال الجلسة قبل لحظات، بعد عودة الهدوء إلى القاعة رقم 7 عقب وقوع مشادة كلامية بين زيان ومحامية تنتمي لهيئة الدفاع عن الضحايا.