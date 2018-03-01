عاجل ورسميا..سقوط 9 قتلى في فاجعة اصطدام طوبيس بسيارة تحمل عمالا زراعيين ضواحي أكادير+فيديو ﻿

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان أن حادثة سير مميتة، وقعت صباح يومه الخميس، على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 6 من الطريق الإقليمية 1014 الرابطة بين بيوكرى وتيفنيت بين سيارة لنقل العمال

"شوف تيفي"

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان أن حادثة سير مميتة، وقعت صباح يومه الخميس، على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 6 من الطريق الإقليمية 1014 الرابطة بين بيوكرى وتيفنيت بين سيارة لنقل العمال الزراعيين وحافلة للنقل العمومي.

وأكد الوكيل في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن الحادثة خلفت مصرع 9 أشخاص بما في ذلك سائق السيارة وإصابة 7 بجروح خطيرة من بينهم سائق الحافلة قدمت لهم الإسعافات الضرورية وتم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي ببيوكرى.

وأشار الوكيل إلى أن ممثل النيابة العامة، ومصالح الدرك الملكي، انتقلوا لعين المكان، حيث تم فتح تحقيق حول ظروف ارتكاب هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات بخصوصها.