عاجل..هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن وصال طالع ونعمية لحروري، وابتسام مشكور، وأمال الهواري وكوتر فال، وصفاء زروال ووصال الطالع، وحنان باكور، تخلفن يومه الخميس، عن حضور

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن وصال طالع ونعمية لحروري، وابتسام مشكور، وأمال الهواري وكوتر فال، وصفاء زروال ووصال الطالع، وحنان باكور، تخلفن يومه الخميس، عن حضور أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وبالمقابل، أكد الموفد حضور كل من وداد ملحاف وخلود جابري، وسارة المرس، وصفاء زروال، وعفاف برناني، وماريا موكريم، وأنيسة بداح لأشغال الجلسة.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشيعب فريح، اضطر قبل لحظات إلى رفع أشغال الجلسة بسبب وقوع مشادة كلامية بين النقيب محمد زيان والمحامية الطالبي بعد تقدم هيئة الدفاع عن الضحايا بشهادة طبية تؤكد غياب إحدى المصرحات.