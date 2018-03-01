عـــاجل:أعمال إرهابية كانت ستهز المغرب لولا هذا التدخل الأمني في الوقت المناسب +فيديو ﻿

فككت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر نواحي واد زم يشتبه في انتمائهم لخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش.

شـــوف تيفي:

فككت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر نواحي واد زم يشتبه في انتمائهم لخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش.

و كشفت القناة الثانية استنادا لمصادر أمنية، إلى أن الموقوفين نواحي مدينة واد زم والنواحي، تتراوح اعمارهم بين 22 و24 سنة، ثلاثة منهم يتابعون دراستهم بمدارس قرآنية و الرابع عاطل عن العمل.

و تدخل هذه العملية في إطار مقاربة المكتب الاستباقية، حيث تم حجز أسلحة الصيد، وأسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية بالإضافة إلى خراطيش ومعدات رقمية، ومنشورات جهادية، وفق ما أكدت مصادر أمنية مطلعة لموقع القناة الثانية، التي أكدت أن المشتبه فيهم يتبنون الفكر المتطرف لتنظيم داعش وكانوا يخططون لأعمال إرهابية نوعية بالمغرب.

عملية الاعتقال تزامنت مع عملية أخرى أنجزها المكتب المركزي للأبحاث القضائية وأسفرت عن اعتقال 4 أشخاص آخرين في مدينة طنجة صباح اليوم، يشتبه في انتمائهم إلى نفس الخلية.