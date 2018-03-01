عاجل..نايضة في محاكمة بوعشرين وضحية سخفات وسط الجلسة..وها شنو تقرر ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، قرر قبل قليل من يومه الخميس، رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، بعد وقوع مشاداة كلامية حادة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، قرر قبل قليل من يومه الخميس، رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، بعد وقوع مشاداة كلامية حادة بين النقيب محمد زيان والمحامية الطالبي المنتمية لهيئة الدفاع عن الضحايا، وأيضا بسبب سقوط الضحية "أسماء حلاوي" مغشيا عليها خلال الجلسة بسبب تدهور حالتها النفسية.

وأوضح الموفد أن هيئة الدفاع عن الضحايا تقدمت بشهادة طبية للقاضي تفيد بغياب إحدى المصرحات، وهو الأمر الذي رفضه زيان، ووصف المصرحة خلال صراخه في وجه المحامية الطالبي بالمزورة والكذابة لأنها حاضرة لأشغال الجلسة.

وأكد الموفد أن القاضي بوشعيب فريح، وبسبب هذه المشادات، اضطر إلى رفع أشغال الجلسة.