عاجل..مثول بوعشرين أمام القاضي والهيني يسجل إنابته عن الضحايا ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، مثول توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، قبل قليل من يومه الخميس، أمام القاضي ''بوشعيب فريح'' المكلف بالبث في هذا الملف.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، مثول توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم"، قبل قليل من يومه الخميس، أمام القاضي "بوشعيب فريح" المكلف بالبث في هذا الملف.

وأوضح الموفد أن انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، عرفت تسجيل المحامي محمد الهيني لإنابته عن الضحايا "نعيمة الحروري وأسماء حلاوي وخلود الجابري".

تجدر الإشارة إلى أن توفيق بوعشرين يواجه تهما ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر، واستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي.