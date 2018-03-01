عاجل...هذا ما يقع داخل القاعة رقم 7 قبل انطلاق محاكمة بوعشرين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تعرف أجواء مشحونة وساخنة ، لحظات قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تعرف أجواء مشحونة وساخنة ، لحظات قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة أن توفيق بوعشرين يوجد بالقفص الزجاجي، مؤكدا حضور جميع الضحايا لأشغال الجلسة، حيث تم وضعهن في قاعة مقابلة للقاعة رقم 7.

وأكد الموفد أن القاعة رقم 7 ممتلئة عن آخرها، بسبب التواجد الكبير للمحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين أو المحامين المؤازرين للضحايا ومن بينهم المحامي محمد الهيني الذي سيسجل إنابته مباشرة بعد انطلاق أشغال الجلسة.