وفاة مدرب المنتخب المغربي الأسبق ﻿

انتقل إلى رحمة الله صباح يومه الخميس، عبد الله السطاتي، المدرب الأسبق للمنتخب المغربي و اللاعب السابق لنهضة سطات ، في منزله بحي الملاعب في الدار البيضاء.

"شوف سبور"

انتقل إلى رحمة الله صباح يومه الخميس، عبد الله السطاتي، المدرب الأسبق للمنتخب المغربي و اللاعب السابق لنهضة سطات ، في منزله بحي الملاعب في الدار البيضاء.

وسبق لعبد الله السطاتي أن لعب للوداد الرياضي في بداية الخمسينات ثم فريق الراك كما خاض تجربة احترافية مع فريق بوردو الفرنسي، قبل أن يعود للبطولة الوطنية من بوابة مولودية وجدة ، ثم المغرب الفاسي و نهضة سطات .

و درب عبد الله السطاتي عدة أندية من بينها المولودية الوجدية والنهضة السطاتية والاتحاد الزموري للخميسات والوداد وجمعية سلا وشباب المحمدية كما شغل السطاتي في موسم 2005 و 2006 منصب المدير التقني لفريق الرجاء الرياضي، كما درب المنتخب الوطني في مناسبات عديدة، حيث تأهل رفقته لكأس العالم بالمكسيك 1970.