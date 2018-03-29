فيديو جديد صادم يهز المغاربة : شاب كيسلخ فتاة وسط الشارع وهي كتقول ''والرجال عتقوني'' وهما كايشوفو معتقوهاش+صور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعرض سيدة للضرب على يد شاب بالقرب من مقهى بالشارع العام، وهي تستنجد وتطالب المتواجدين بعين المكان التدخل لإنقاذها

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعرض سيدة للضرب على يد شاب بالقرب من مقهى بالشارع العام، وهي تستنجد وتطالب المتواجدين بعين المكان التدخل لإنقاذها من الشاب الذي انهال عليها بالضرب المبرح.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و24 ثانية، الضحية وهي تصرخ بشدة ، داعية المتواجدين بعين المكان إلى تقديم المساعدة لها، قائلة: ''واعتقوني الرجال عيطو البوليس''، إلا أن رجالا كانوا بعين المكان، اكتفوا بالمشاهدة ولم يحرك أحدهم ساكنا لإنقاذ الضحية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الذي قيل إن فصوله جرت بمنطقة الدشيرة ضواحي مدينة أكادير خلال الأسبوع الجاري، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد من رد فعل الأشخاص الذين حضروا لواقعة الاعتداء مكتفين بالتصوير والفرجة .

من جهة أخرى، طالب بعض النشطاء المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع وإيقاف المعتدي حتى يكون هو الآخر عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على المرأة.