حضيو راسكم: نصاب كبير سرق سيارات فاخرة من وكالات كراء سيارات بمجموعة من المدن المغربية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أصحاب العديد من وكالات كراء السيارات بمجموعة من المدن المغربية، تقدموا خلال الأسبوع الجاري بشكايات للمصالح الأمنية، يتهمون فيها شخصا باستخدام وثائق مزورة لسرقة سيارات فاخرة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن أصحاب العديد من وكالات كراء السيارات بمجموعة من المدن المغربية، تقدموا خلال الأسبوع الجاري بشكايات للمصالح الأمنية، يتهمون فيها شخصا باستخدام وثائق مزورة لسرقة سيارات فاخرة وخفيفة.

وأوضح صاحب وكالة في منطقة أولاد تايمة في اتصال له مع "شوف تيفي" أن هذا النصاب قدم له بطاقته الوطنية ووثائق تحمل اسم "ط.أ" واكترى منه سيارة من نوع "داسيا"، لكنه اختفى عن الأنظار ولم يعد السيارة في الموعد المتفق عليه.

وأضاف المتحدث أنه ربط الاتصال بالعديد من وكالات كراء السيارات بمختلف المدن المغربية، وتبين له أن هذا الشخص سرق سيارات من الدار البيضاء وبن جرير.

وكشف ضحية آخر لـ "شوف تيفي" من بن جرير أن نفس الشخص قدم له وثائق تبين بأنها مزورة تحمل اسما آخر، وقدم نفسه له على أنه أستاذ، لكنه اختفى عن الأنظار ولم يعد السيارة في الموعد المحدد.