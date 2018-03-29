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عاجل وبالصورة..هذا هو الشاب اللي صور فيديو ''واش ما عندكش ختك''..شوفو لحظة اعتقالو+تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 08:31 عاجل وبالصورة..هذا هو الشاب اللي صور فيديو واش ما عندكش ختك..شوفو لحظة اعتقالو+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة..هذا هو الشاب اللي صور فيديو ''واش ما عندكش ختك''..شوفو لحظة اعتقالو+تفاصيل حصرية
التقطت كاميرا ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس، صورة الشاب ''ح.أ'' الذي تورط في تصوير فيديو ''واش ماعندكش ختك'' بعد إيقافه من طرف مصالح الدرك الملكي بمنطقة بوشان.

''شوف تيفي''

التقطت كاميرا ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس، صورة الشاب ''ح.أ'' الذي تورط في تصوير فيديو ''واش ماعندكش ختك'' بعد إيقافه من طرف مصالح الدرك الملكي بمنطقة بوشان.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن ''ح'' يوجد في هذه اللحظات بمقر سرية الدرك الملكي بوشان، حيث سيتم التحقيق معه للكشف عن ظروف وملابسات النازلة وأيضا للكشف عن علاقته بالضحية والمتورط الرئيسي.

تجدر الإشارة إلى أن ''ح''، فر إلى وجهة غير معلومة أمس الثلاثاء، مباشرة بعد انتشار الفيديو الصادم الذي هز الرأي العام بالمغرب بعد انتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشاب بوشان بن جرير التحقيق الضحية

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أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

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