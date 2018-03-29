برلمانيو التجمع الوطني للأحرار يقفون على أوضاع الساكنة بزاكورة في زيارة ميدانية ﻿

حل صباح اليوم الأربعاء وفد برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة زاكورة في افتتاح الزيارات الميدانية الجهوية لبرلمانيى الحزب بجهة درعة تافيلالت ، والزيارة تأتي كمحطة ثانية خلال هذه الجولة

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حل صباح اليوم الأربعاء وفد برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة زاكورة في افتتاح الزيارات الميدانية الجهوية لبرلمانيى الحزب بجهة درعة تافيلالت ، والزيارة تأتي كمحطة ثانية خلال هذه الجولة الجهوية التي انطلقت بزيارة جهة بني ملال خنيفرة، في خطوة للتواصل مع المواطنين في جميع جهات المملكة من أجل الاطلاع على أوضاعهم المعيشية.

و''مثل هذه الزيارات تخلق نوعا من التواصل بين الأحزاب السياسية وفئات المجتمع بمختلف شرائحه'' الشيء الذي أكده محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حسب ما نشره حزب التجمع الوطني للأحرار بصفحته الفيسبوكية كون الحزب ماض في ترسيخ ثقافة القرب من المواطن وفي العمل على إيجاد حلول ومقترحات نابعة من الملاحظة الميدانية وكذا التواصل المباشر مع الساكنة.

وخلال الزيارة التي شملت مجموعة من الجماعات (النقوب وتغبالت و آيت ولال) للتعرف على المشاكل التي تعيشها هذه الجماعات، كما التقت قافلة البرلمانيين مع مجموعة من المنتخبين المحليين حيث تم تدارس مجموعة من الملفات المتعلقة بالجهة، على أن تحل قافلة البرلمانيين التجمعيين يوم غد الخميس بإقليم تنغير، حيث ستعرف الزيارة لقاءات ميدانية مع ساكنة المنطقة.