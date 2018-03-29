 بالصورة.. حسبان يعرض مشروع شركة رياضية على المنخرطين ﻿
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بالصورة.. حسبان يعرض مشروع شركة رياضية على المنخرطين

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 00:26 بالصورة.. حسبان يعرض مشروع شركة رياضية على المنخرطين | سبور
بالصورة.. حسبان يعرض مشروع شركة رياضية على المنخرطين
عرض سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، مشروع خلق شركة رياضية على المنخرطين قبل يومين على إجراء الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم 31 من شهر مارس الجاري.

شوف سبور

عرض سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، مشروع خلق شركة رياضية على المنخرطين قبل يومين على إجراء الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم 31 من شهر مارس الجاري.

ونشر حسبان عبر الموقع الرسمي للرجاء، المشروع الرياضي الجديد مشيرا إلى أنه في إطار مواكبة لأحداث الشركة الرياضية والمصادقة عليها واحتراما لجدول أعمال الجمع العام يضع مكتب النادي رهن إشارة المنخرطين تقديم مشروع الشركة الرياضية.

ويبدو أن سعيد حسبان من خلال تجديد عقد المدرب خوان كارلوس غاريدو ونشر مشروع الشركة الرياضية أنه غير مستعد للرحيل عن الرجاء كما سبق له أن أعلن في خرجات إعلامية عديدة.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء سعيد حسبان

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