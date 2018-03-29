شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور ﻿

تمكنت قبل قليل من يومه الأربعاء،فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين يبلغان 27 سنة من عمرهما وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في

''شوف تيفي''

تمكنت قبل قليل من يومه الأربعاء،فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين يبلغان 27 سنة من عمرهما وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن المعنيين بالأمر جرى توقيفهما بالحي بئر الشيفا بعد عملية ترصد و مراقبة و استدراج حيث كانا يتنقلان بواسطة دراجة نارية و حذرين في تعاملاتهما وتحركاتهما ،حيث أسفرت عملية التفتيش التي خضعا لها إلى ضبط مامجوعه 1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وأكد المصدر ذاته وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.