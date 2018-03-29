 شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور | مجتمع

شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور

بالصورة.. انقلاب بيكوب كانت تقل عاملات زراعيات بأكادير وهذه حصيلة المصابين | حوادث و حقوق

بالصورة.. انقلاب ''بيكوب'' كانت تقل عاملات زراعيات بأكادير وهذه حصيلة المصابين

بالصور..عبد العزيز الستاتي يفاجئ جمهوره بالجزء الثالث من أغنيته سيدنا شوفو شنو قال | ثقافة و فنون

بالصور..عبد العزيز الستاتي يفاجئ جمهوره بالجزء الثالث من أغنيته ''سيدنا'' شوفو شنو قال

بالفيديو.. مصرع فتاة قاصرة بعدما ضرباتها طوموبيل في العيون | حوادث و حقوق

بالفيديو.. مصرع فتاة قاصرة بعدما ضرباتها طوموبيل في العيون

صادم.. وبالأرقام شوفو شحال ديال الناس مصابين بداء الصرع | مجتمع

صادم.. وبالأرقام شوفو شحال ديال الناس مصابين بداء الصرع

قمة الروح الرياضية .. لاعب المغرب التطواني ينقد حميد أحداد لاعب الدفاع الحسني الجديدي من إصابة خطيرة (فيديو) | بووز

قمة الروح الرياضية .. لاعب المغرب التطواني ينقد حميد أحداد لاعب الدفاع الحسني الجديدي من إصابة

الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات | بوليتيك

الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات

اختفاء قاصر في ظروف غامضة بإقليم أزيلال + صور | حوادث و حقوق

اختفاء قاصر في ظروف غامضة بإقليم أزيلال + صور

عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية

تبدال السوايع راحة..

شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 00:22 شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور | مجتمع
شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور
تمكنت قبل قليل من يومه الأربعاء،فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين يبلغان 27 سنة من عمرهما وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في

''شوف تيفي''

تمكنت قبل قليل من يومه الأربعاء،فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين يبلغان 27 سنة من عمرهما وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن المعنيين بالأمر جرى توقيفهما بالحي بئر الشيفا بعد عملية ترصد و مراقبة و استدراج حيث كانا يتنقلان بواسطة دراجة نارية و حذرين في تعاملاتهما وتحركاتهما ،حيث أسفرت عملية التفتيش التي خضعا لها إلى ضبط مامجوعه 1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وأكد المصدر ذاته وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دراجة نارية أقراص مهلوسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم.. وبالأرقام شوفو شحال ديال الناس مصابين بداء الصرع | مجتمع

صادم.. وبالأرقام شوفو شحال ديال الناس مصابين بداء الصرع

بعد الفيديو المروع واش ما عندكش ختك... منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب | مجتمع

بعد الفيديو المروع ''واش ما عندكش ختك''... منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب

انفراد.. قاضي سابق يدخل على الخط في قضية توفيق بوعشرين .. وهذه آخر المستجدات | مجتمع

انفراد.. قاضي سابق يدخل على الخط في قضية ''توفيق بوعشرين'' .. وهذه آخر المستجدات

بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم | مجتمع

بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لأول مرة بعد 11 سنة..المعرض الدولي للسيارات يُغير مكانه و ينعقد بهذه المدينة بالدارالبيضاء | مال و أعمال
منذ 15 دقيقة

لأول مرة بعد 11 سنة..المعرض الدولي للسيارات يُغير مكانه و ينعقد بهذه المدينة بالدارالبيضاء

لاعبو المغرب التطواني يدخلون البسمة لجماهير الحمامة بعد الفوز على الدفاع الجديدي | خارج البلاطو

لاعبو المغرب التطواني يدخلون البسمة لجماهير الحمامة بعد الفوز على الدفاع الجديدي

بالفيديو..مسن اغتاصب طفل صغير فحمام شعبي فكازا | شوف الصحافة

بالفيديو..مسن اغتاصب طفل صغير فحمام شعبي فكازا

فيديو صادم: أول خروج إعلامي لوالدة التلميذة اللي عراوها وصوروها ببنجرير.. لو كان شدِّيت هذاك اللي بغا يغتاصب ابنتي ناكلو بسناني | خارج البلاطو

فيديو صادم: أول خروج إعلامي لوالدة التلميذة اللي عراوها وصوروها ببنجرير.. لو كان شدِّيت هذاك اللي بغا يغتاصب ابنتي ناكلو بسناني

﻿

آخر المستجدات

شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور | مجتمع
منذ 2 ساعات

شابان مشاو فيها حصلوهم كيروجو القرقوبي بطنجة باستخدام دراجة نارية+صور

بالصورة.. انقلاب بيكوب كانت تقل عاملات زراعيات بأكادير وهذه حصيلة المصابين | حوادث و حقوق

بالصورة.. انقلاب ''بيكوب'' كانت تقل عاملات زراعيات بأكادير وهذه حصيلة المصابين

بالصور..عبد العزيز الستاتي يفاجئ جمهوره بالجزء الثالث من أغنيته سيدنا شوفو شنو قال | ثقافة و فنون

بالصور..عبد العزيز الستاتي يفاجئ جمهوره بالجزء الثالث من أغنيته ''سيدنا'' شوفو شنو قال

بالفيديو.. مصرع فتاة قاصرة بعدما ضرباتها طوموبيل في العيون | حوادث و حقوق

بالفيديو.. مصرع فتاة قاصرة بعدما ضرباتها طوموبيل في العيون

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.