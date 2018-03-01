هذا هو موعد إعلان رونار عن اللائحة الأولى التي ستشارك في مونديال روسيا ﻿

سينتظر المغاربة يوم 13 ماي المقبل بفارغ الصبر إذ سيعلن هيرفي رونار الناخب الوطني عن لائحته الأولى التي ستشارك في كأس العالم 2018 بروسيا.

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سينتظر المغاربة يوم 13 ماي المقبل بفارغ الصبر إذ سيعلن هيرفي رونار الناخب الوطني عن لائحته الأولى التي ستشارك في كأس العالم 2018 بروسيا.

وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس، فإن رونار ناشد الجمهور المغربي بالصبر مبرزا أن أغلب الأسماء التي تابعها في المبارتين الإعداديتين أمام صربيا وأوزبكستان ستكون حاضرة، إلا إذا تعرض أحد اللاعبين إلى الإصابة، واضطر الطاقم التقني للأسود إلى تغييره.

هذا ومن المقرر أن يكون رونار قد حسم في أغلب الأسماء الأساسية والمهمة بالمنتخب على غرار الحارس منير المحمدي وغانم سايس ومروان داكوستا ومهدي بنعطية وأشرف حكيمي، ونور الدين أمرابط وحكيم زياش ويونس بلهندة وكريم الأحمدي وخالد بوطيب وسفيان بوفال وأمين حارث وسفيان امرابط، ونبيل درار، وفيصل فجر و مبارك بوصوفة.