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بالصور..عبد العزيز الستاتي يفاجئ جمهوره بالجزء الثالث من أغنيته ''سيدنا'' شوفو شنو قال

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 23:28 بالصور..عبد العزيز الستاتي يفاجئ جمهوره بالجزء الثالث من أغنيته سيدنا شوفو شنو قال | ثقافة و فنون
بالصور..عبد العزيز الستاتي يفاجئ جمهوره بالجزء الثالث من أغنيته ''سيدنا'' شوفو شنو قال
نشر الفنان المغربي عبد العزيز الستاتي اليوم الأربعاء في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له وهو يرتدي الزي الصحراوي إلى جانب الراية المغربية،

شوف تيفي: ماريا جعدود

نشر الفنان المغربي عبد العزيز الستاتي اليوم الأربعاء في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له وهو يرتدي الزي الصحراوي إلى جانب الراية المغربية، وأرفق عبد العزيز الصورة بتدوينة كتب فيها ''وافي العهود وكلامي كيف البارود والدية سبوعة وجدودي في الحرب أسود هكذا يعرفوني مغربي حر ويبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك''، وتقاطرت تعاليق المعجبين والمتتبعين حيث كتب البعض ''واسي عبد العزيز واش هذا فيلم ميكسيكي'' فيما رحب البعض بالفكرة وطالبوه بإطلاق الجزء الثالث من أغنيته في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن نجم الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي أطلق مؤخرا أغنية بعنوان ''سيدنا'' في جزئين إهداء منه للملك محمد السادس والتي لاقت استحسان جمهوره.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالحربالملكالستاتيالمعجبينسيدناالصحراويالمغرب.

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