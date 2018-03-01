صادم.. وبالأرقام شوفو شحال ديال الناس مصابين بداء الصرع ﻿

أفاد البروفيسور عبد السلام الخمليشي رئيس مؤسسة الحسن الثاني للوقاية ومكافحة أمراض الجهاز العصبي، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن عدد المغاربة الذين يعانون من داء الصرع يتراوح ما بين 3 و5 في المائة، أي

شوف تيفي و.م.ع

أفاد البروفيسور عبد السلام الخمليشي رئيس مؤسسة الحسن الثاني للوقاية ومكافحة أمراض الجهاز العصبي، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن عدد المغاربة الذين يعانون من داء الصرع يتراوح ما بين 3 و5 في المائة، أي ما يعادل 600 ألف إلى 700 ألف شخص بالبلاد، وفي حالة لم يعالج هذا المرض مبكرا، فقد يؤدي إلى تأخر حركي وشلل وإعاقات مختلفة.

وأضاف أنه إذا لم تنجح حصص العلاج في وقف نوبات المرض فإن تقنية ''فصل التواصل بين نصفي الدماغ'' تصبح ضرورية، مبرزا أن هذه التقنية تتمثل في قطع التواصل بين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر، ويصبح بذلك علاجا لبعض أنواع الصرع المستعصية على العلاجات الطبية، كشف عن ذلك على هامش أسبوع تكويني في موضوع ''جراحة الأشكال المعقدة لمرض الصرع'' نُظم من 26 إلى 30 مارس الجاري.

وأشار البروفيسور الخمليشي إلى أن هذه التقنية المتقدمة هي معقدة وصعبة الإنجاز، وأنه لا يوجد أي جراح في المغرب أو في إفريقيا يقوم بممارستها، ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذا التكوين الذي سمح، بالإضافة إلى التكوين النظري للجراحين المغاربة، بالقيام بعمليات فصل التواصل بين نصفي الدماغ بمساعدة بروفيسورات مرموقين أمثال سرات شان درا، ومانجاري تريباثي، القادمين من مركز ''أول إنديا أنستيتيوت فور ميديكال ساينس''.