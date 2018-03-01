 سار للمغاربة..نقل جميع مباريات كأس العالم روسيا 2018 مجانا بهذه القنوات..وهذه القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المغربي ﻿
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سار للمغاربة..نقل جميع مباريات كأس العالم روسيا 2018 مجانا بهذه القنوات..وهذه القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المغربي

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 23:00 سار للمغاربة..نقل جميع مباريات كأس العالم روسيا 2018 مجانا بهذه القنوات..وهذه القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المغربي | سبور
سار للمغاربة..نقل جميع مباريات كأس العالم روسيا 2018 مجانا بهذه القنوات..وهذه القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المغربي
من المنتظر أن تقوم قنوات ألمانية توجد على قمر أسترا 19.2E على بث جميع مباريات مونديال روسيا 2018 بروسيا.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تقوم قنوات ألمانية توجد على قمر أسترا 19.2E على بث جميع مباريات مونديال روسيا 2018 بروسيا.

وحسب ما كشفت عنه العديد من الصفحات الرياضية بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه القنوات ستبث هذه المباريات:


#الجولة_الأولى
* الخميس 14يونيو
16:00 روسيا - السعودية بقناة DAS ERSTE

* الجمعة 15 يونيو *
13:00 مصر - الأوروغواي بقناة DAS ERSTE
16:00 المغرب - ايران بقناة DAS ERSTE
19:00 البرتغال - اسبانيا DAS ERSTE

* السبت 16 يونيو *
11:00 فرنسا - استراليا ZDF
14:00 الأرجنتين - ايسلندا ZDF
17:00 البيرو - الدنمارك ZDF
20:00 كرواتيا - نيجيريا ZDF

* الأحد 17 يونيو *
13:00 كوستاريكا - صربيا ZDF
16:00 المانيا - المكسيك ZDF
19:00 البرازيل - سويسرا ZDF

* الاثنين 18 يونيو *
13:00 السويد - كوريا الجنوبية DAS ERSTE
16:00 بلجيكا - بنما DAS ERSTE
19:00 انكلترا - تونس DAS ERSTE

- الثلاثاء 19 يونيو -
13:00 بولندا - السنغال ZDF
16:00 كولومبيا - اليابان ZDF

#الجولة الثانية
19:00 روسيا - مصر ZDF

* الأربعاء 20 يونيو *
13:00 البرتغال - المغرب DAS ERSTE
16:00 الأوروغواي - السعودية DAS ERSTE
19:00 ايران - اسبانيا DAS ERSTE

* الخميس 21 يونيو *
13:00 فرنسا - البيرو ZDF
16:00 الدنمارك - استراليا ZDF
19:00 الأرجنتين - كرواتيا ZDF

* الجمعة 22 يونيو *
13:00 البرازيل - كوستاريكا ZDF
16:00 نيجيريا - ايسلندا ZDF
19:00 صربيا - سويسرا ZDF

* السبت 23 يونيو *
13:00 بلجيكا - تونس DAS ERSTE
16:00 ألمانيا - السويد DAS ERSTE
19:00 كوريا الجنوبية - المكسيك DAS ERSTE

* الأحد 24 يونيو *
13:00 انكلترا - بنما DAS ERSTE
16:00 اليابان - السنغال DAS ERSTE
19:00 بولندا - كولومبيا DAS ERSTE

#الجولة_الثالثة
* الاثنين 25 يونيو *
15:00 الأوروغواي - روسيا ZDF
15:00 السعودية - مصر ZDFinfo
19:00 اسبانيا - المغرب ZDF
19:00 إيران - البرتغال ZDFinfo

* الثلاثاء 26 يونيو *
15:00 الدنمارك - فرنسا DAS ERSTE
15:00 استراليا - البيرو ONE
19:00 ايسلندا - كرواتيا DAS ERSTE
19:00 نيجيريا - الارجنتين ONE

* الأربعاء 27 يونيو
15:00 المكسيك - السويد ZDF
15:00 كوريا الجنوبية - المانيا ZDFinfo
19:00 صربيا - البرازيل ZDF
19:00 سويسرا - كوستا ريكا ZDFinfo

* الخميس 28 يونيو
15:00 السنغال - كولومبيا DAS ERSTE
15:00 اليابان - بولندا ONE
19:00 انكلترا - بلجيكا DAS ERSTE
19:00 بنما - تونس ONE

 

وجاءت ترددات القنوات على الشكل التالي:


ASTRA 19.2°E

DAS ERSTE HD : 11494 H 22000

ONE HD : 11053 H 22000

ZDF HD : 11362 H 22000

ZDFinfo HD : 11347 V 22000

DAS ERSTE SD : 11836 H 27500

ONE SD : 10744 H 22000

ZDF SD : 11954 H 27500


ZDFinfo SD : 11954 H 27500

 

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