 الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات ﻿
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الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 22:00 الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات | بوليتيك
الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات
تجنبت الحكومة تقديم أي عرض حول الزيادة في الأجور، في إطار التفاوض ثلاثي الأطراف بعد أن فضلت تأجيل ردها حول المطالب التي تقدمت بها النقابات أو بسط عرض واضح بخصوصها.

شوف تيفي

تجنبت الحكومة تقديم أي عرض حول الزيادة في الأجور، في إطار التفاوض ثلاثي الأطراف بعد أن فضلت تأجيل ردها حول المطالب التي تقدمت بها النقابات أو بسط عرض واضح بخصوصها.

وبحسب ما أوردته جريدة المساء الصادرة غدا الخميس لم يخرج الاجتماع الثالث الذي عقدته اليوم الأربعاء لجنة تحسين الدخل بالوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والقطاع الخاص تحت رئاسة رئيس ديوان رئيس الحكومة وبخصوص ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية بأي نتائج ملموسة، بعد أن حددت النقابات تمسكها بمطلب الزيادة العامة في الأجور لكل الفئات والرفع من حدها الأدنى و إقرار تخفيض ضريبي وهي مطالب قوبلت بصمت حكومي في انتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

 

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