رسميا...الجزائر تدعم ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026+فيديو ﻿

أعلنت الجزائر رسميا دعمها لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات مونديال عام 2026، تزامنا مع انضمام النجم السابق للمنتخب الجزائري، لخضر بلومي، لقائمة سفراء الملف المغربي.

شوف سبور

أعلنت الجزائر رسميا دعمها لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات مونديال عام 2026، تزامنا مع انضمام النجم السابق للمنتخب الجزائري، لخضر بلومي، لقائمة سفراء الملف المغربي.

وكشفت تقارير اعلامية، أن الجزائر قررت مساندة ملف المغرب لاحتضان نهائيات كأس العام 2026، وأن رئاسة الجمهورية وافقت على طلب المغرب بتعيين النجم الجزائري الأسبق لخضر بلومي، سفيرا للملف المغربي.

وانضم بلومي لقائمة المشاهير التي اختارها المغرب للترويج لملف المونديال منهم، الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي، والإيفواري ديدييه دروغبا، والكاميروني صامويل إيطو.