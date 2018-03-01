غاريدو يمدد عقده مع القلعة الخضراء ﻿

جدد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لمدة موسم إضافي إلى غاية سنة 2019.

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جدد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لمدة موسم إضافي إلى غاية سنة 2019.

وبهذه الصفقة يكون الرجاء قد قطع الطريق على مجموعة من الأندية العربية التي ترغب في الاستفادة من المدرب الإسباني مستغلة بذلك الأزمة المالية التي يمر منها الفريق.

ويبدو أن المدرب قد أعجب بالفريق العالمي وجماهيره التي ساندته منذ توقيعه للنادي كما أنه عبر عن حبه وامتنانه لمحبيه عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي '' تويتر'' في أكثر من مناسبة.

ومعلوم أن غاريدو قد حقق لقب كأس العرش رفقة النسور أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي.