 غاريدو يمدد عقده مع القلعة الخضراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات | بوليتيك

الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات

اختفاء قاصر في ظروف غامضة بإقليم أزيلال + صور | حوادث و حقوق

اختفاء قاصر في ظروف غامضة بإقليم أزيلال + صور

عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية

عـــاجل:اعتقال الشاب اللي سرب الفيديو ديال التلميذة لحظة تعرضها لاعتداء جنسي ببنجرير وهاذي هي الخدمة ديالو | حوادث و حقوق

عـــاجل:اعتقال الشاب اللي سرب الفيديو ديال التلميذة لحظة تعرضها لاعتداء جنسي ببنجرير وهاذي هي

خطير ..بعد سيناريو بن جرير : انتشار فيديو آخر ..يظهر اعتداء شاب على تلميذة بطريقة بشعة بالشارع العام | حوادث و حقوق

خطير ..بعد سيناريو بن جرير : انتشار فيديو آخر ..يظهر اعتداء شاب على تلميذة بطريقة بشعة بالشارع العام

هذا ما قاله فالفيردي عن إصابة ميسي .. !! ( فيديو ) | بووز

هذا ما قاله فالفيردي عن إصابة ميسي .. !! ( فيديو )

بعد الفيديو المروع واش ما عندكش ختك... منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب | مجتمع

بعد الفيديو المروع ''واش ما عندكش ختك''... منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير أدوات الوقاية من

فضيحة..شيباني مارس الجنس على طفل وسط حمام شعبي بالبيضاء | حوادث و حقوق

فضيحة..شيباني مارس الجنس على طفل وسط حمام شعبي بالبيضاء

حصري وبالفيديو..القصة الكاملة لفيديو واش معندكش ختك..السبب الحقيقي للاعتداء من قلب منزل التلميذة القاصر ببنجرير..هاكيفاش شدوها بالموطور منين كانت خارج من المدرسة | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو..القصة الكاملة لفيديو ''واش معندكش ختك''..السبب الحقيقي للاعتداء من قلب منزل

تبدال السوايع راحة..

غاريدو يمدد عقده مع القلعة الخضراء

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 20:55 غاريدو يمدد عقده مع القلعة الخضراء | سبور
غاريدو يمدد عقده مع القلعة الخضراء
جدد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لمدة موسم إضافي إلى غاية سنة 2019.

شوف سبور

جدد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لمدة موسم إضافي إلى غاية سنة 2019.

وبهذه الصفقة يكون الرجاء قد قطع الطريق على مجموعة من الأندية العربية التي ترغب في الاستفادة من المدرب الإسباني مستغلة بذلك الأزمة المالية التي يمر منها الفريق.

ويبدو أن المدرب قد أعجب بالفريق العالمي وجماهيره التي ساندته منذ توقيعه للنادي كما أنه عبر عن حبه وامتنانه لمحبيه عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي '' تويتر'' في أكثر من مناسبة.

ومعلوم أن غاريدو قد حقق لقب كأس العرش رفقة النسور أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء غاريدو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا...الجزائر تدعم ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026+فيديو | سبور

رسميا...الجزائر تدعم ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026+فيديو

بالفيديو..الجماهير المغربية معجباتهمش التشكيلة الجديدة ديال رونار | سبور

بالفيديو..الجماهير المغربية معجباتهمش التشكيلة الجديدة ديال رونار

التصنيف الجديد للمنتخب المغربي بعد فوزه في المباراتين الوديتين | سبور

التصنيف الجديد للمنتخب المغربي بعد فوزه في المباراتين الوديتين

لائحة المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الموريتاني | سبور

لائحة المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الموريتاني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..حقائق جديدة وخطيرة ..الشاب اللي تعدا على التلميذة جنسيا كان كيهددها بعدما صورها عريانة وهاكيفاش | بــووز
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..حقائق جديدة وخطيرة ..الشاب اللي تعدا على التلميذة جنسيا كان كيهددها بعدما صورها عريانة وهاكيفاش

مغاربة مصدومون..شوفو ردة فعل الشارع المغربي بعدما شافو فيديو واش معندكش ختك | نسولو الناس

مغاربة مصدومون..شوفو ردة فعل الشارع المغربي بعدما شافو فيديو ''واش معندكش ختك''

بالفيديو..من قلب دوار بوشان ببنجرير.. صديقة التلميذة التي تعرضات لاعتداء جنسي تكشف حقائق صادمة عن الفيديو و هذا هو سبب الحقيقي | بــووز

بالفيديو..من قلب دوار بوشان ببنجرير.. صديقة التلميذة التي تعرضات لاعتداء جنسي تكشف حقائق صادمة عن الفيديو و هذا هو سبب الحقيقي

بالفيديو..مغاربة يطالبون بتطبيق أقصى العقوبات على الشاب اللي تْعدا على تلميذة و عْـراها بمنطقة بنجرير | بــووز

بالفيديو..مغاربة يطالبون بتطبيق أقصى العقوبات على الشاب اللي تْعدا على تلميذة و عْـراها بمنطقة بنجرير

﻿

آخر المستجدات

الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات | بوليتيك
منذ 24 دقيقة

الحكومة تؤجل الحسم في طلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات

اختفاء قاصر في ظروف غامضة بإقليم أزيلال + صور | حوادث و حقوق

اختفاء قاصر في ظروف غامضة بإقليم أزيلال + صور

عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية

عـــاجل:اعتقال الشاب اللي سرب الفيديو ديال التلميذة لحظة تعرضها لاعتداء جنسي ببنجرير وهاذي هي الخدمة ديالو | حوادث و حقوق

عـــاجل:اعتقال الشاب اللي سرب الفيديو ديال التلميذة لحظة تعرضها لاعتداء جنسي ببنجرير وهاذي هي

﻿ ﻿
اليوم 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.