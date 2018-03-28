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عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 20:38 عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية | حوادث و حقوق
عاجــــل وبالصور.. مهاجر من جنوب الصحراء تلاح من الطابق الثالث بالمحمدية
علمت شوف تيفي أن مهاجرا من جنوب الصحراء سقط من الطابق الثالث لعمارة سكنية بزنقة سبتة بمدينة المحمدية قبل قليل من مساء يومه الأربعاء.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن مهاجرا من جنوب الصحراء سقط من الطابق الثالث لعمارة سكنية بزنقة سبتة بمدينة المحمدية قبل قليل من مساء يومه الأربعاء.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المعني بالأمر كان يلبس فقط « فوقية بيضاء اللون يستر بها جسده ».

وعقب سقوطه من الشُرفة تجمهر عدد كبير من المواطنين الذين كانوا بعين المكان من أجل إسعاف المهاجر حيث تم إشعار الوقاية المدنية والمصالح الأمنية بالواقعة من أجل أن يُنقل إلى مستشفى مولاي عبد الله.

وأكدت مصادرنا، أن المعني بالأمر حالته جد حرجة نظرا للجروح التي أصيب بها جراء سقوطه.

 

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شوف تيفي حوادث وحقوق مهاجر افريقي محمدية

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