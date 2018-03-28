خطير ..بعد سيناريو بن جرير : انتشار فيديو آخر ..يظهر اعتداء شاب على تلميذة بطريقة بشعة بالشارع العام ﻿

بعد ساعات فقط من تداول مقطع فيديو ''واش ما عندكش ختك''، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو آخر يوثق لحظة تعرض تلميذة ترتدي وزرة بيضاء لاعتداء شنيع على يد شاب

"شوف تيفي"

بعد ساعات فقط من تداول مقطع فيديو "واش ما عندكش ختك"، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو آخر يوثق لحظة تعرض تلميذة ترتدي وزرة بيضاء لاعتداء شنيع على يد شاب بحديقة قريبة على ما يبدو من المؤسسة التي تدرس بها الضحية.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 33 ثانية شابا يعتدي على تلميذة ويعنفها بطريقة بشعة ويهينها بعبارات نابية وهي تذرف الدموع وتصرخ طالبة المساعدة من المحيطين بها.



وعبر النشطاء عن صدمتهم من مضامين الفيديوهات المتداولة، مؤكدين على ضرورة القيام بتحليل شامل للكشف عن الأسباب التي جعلت البعض يتحولون إلى وحوش آدمية.

و نعتذر لقرائنا عن عدم إدراج الفيديو مع الخبر نظرا لتضمنه كلمات نابية و مشاهد عنف خطيرة .