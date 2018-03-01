 بعد الفيديو المروع ''واش ما عندكش ختك''... منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب ﻿
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بعد الفيديو المروع ''واش ما عندكش ختك''... منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 19:12 بعد الفيديو المروع واش ما عندكش ختك... منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب | مجتمع
بعد الفيديو المروع ''واش ما عندكش ختك''... منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب
دعا منتدى المناصفة والمساواة في بيان له اليوم الأربعاء إلى ضرورة تطوير وسائل و أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب، وتوفير الإمكانيات لإعادة تأهيل الضحايا كما طالب بإعادة النظر في المنظومة التربوية

شوف تيفي

دعا منتدى المناصفة والمساواة في بيان له اليوم الأربعاء إلى ضرورة تطوير وسائل و أدوات الوقاية من العنف والاغتصاب، وتوفير الإمكانيات لإعادة تأهيل الضحايا كما طالب بإعادة النظر في المنظومة التربوية من أجل إشاعة قيم المساواة وحقوق الإنسان واحترام المرأة لدى الناشئة.

وجاء هذا البيان على خلفية انتشار فيديو يجسد لحالة اعتداء جنسي ممارس في حق قاصرة بالشارع العام، وبحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء فإن المنتدى طالب كذلك بـ "ترتيب المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا على كل المتورطين والمساهمين والمشاركين في اقتراف هذا الفعل الشنيع، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للضحية وتمكينها من الحق في مواكبة طبية ونفسية ومن مساعدة اجتماعية وقضائية"، معتبرا في الآن ذاته أن هذا النوع من الاعتداءات يطرح بإلحاح شديد مسؤوليات مشتركة سياسية، تعليمية ،وقيمية وأمنية وتشريعية وقضائية و إعلامية و مدنية واجتماعية.

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