فضيحة..شيباني مارس الجنس على طفل وسط حمام شعبي بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، مؤخرا، من اعتقال متهم بهتك عرض قاصر وسط حمام شعبي بالألفة.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، مؤخرا، من اعتقال متهم بهتك عرض قاصر وسط حمام شعبي بالألفة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن افتضاح أمر المتهم البالغ من العمر 61 سنة، جاء بناء على شكاية من والدة الضحية إثر إبلاغها من قبل ابنها بواقعة الاعتداء الذي تعرض له.

وأضافت مصادر اليومية أن ''البيدوفيل'' الذي يقطن بليساسفة استغل خلو المكان من المستحمين في الفترة المسائية ليتجه نحو الطفل الذي يبلغ من العمر 13 سنة، وعرض عليه المساعدة في استحمامه وهو ما وافق عليه القاصر بحسن نية قبل أن يجد نفسه ضحية لممارسات جنسية تستبيح جسده.

وكشفت مصادر اليومية أنه من حسن حظ القاصر أن منزل أسرته يوجد قرب الحمام وهو ما جعله يستنجد بوالدته التي حاصرت المتهم عند خروجه وأبلغت الشرطة التي حلت بمسرح الحادث واعتقلت المشتكى به والذي أنكر خلال الاستماع له التهمة الموجهة إليه، مدعيا أنه لم تكن له نية في ممارسة الجنس على الطفل.