حصري وبالفيديو..القصة الكاملة لفيديو ''واش معندكش ختك''..السبب الحقيقي للاعتداء من قلب منزل التلميذة القاصر ببنجرير..هاكيفاش شدوها بالموطور منين كانت خارج من المدرسة ﻿

كشفت زوجة أب ضحية فيديو ''واش ما عندكش ختك'' لـ ''شوف تيفي'' أن ''خ''، أكدت لها تعرضها للاعتداء على يد ''ي'' وصديقه''ح''، عقب مغادرتها للمؤسسة التعليمية التي تدرس بها بمنطقة بوشان مباشرة بعد انتهاء الفترة

''شوف تيفي''

كشفت زوجة أب ضحية فيديو ''واش ما عندكش ختك'' لـ ''شوف تيفي'' أن ''خ''، أكدت لها تعرضها للاعتداء على يد ''ي'' وصديقه''ح''، عقب مغادرتها للمؤسسة التعليمية التي تدرس بها بمنطقة بوشان مباشرة بعد انتهاء الفترة الصباحية.

وأوضحت قريبة الضحية أن المعتديين قاما باعتراض سبيل ''خ'' وصديقاتها بواسطة دراجة نارية على الساعة الثانية عشر زوالا، قبل أن يعمد ''ي'' إلى الاعتداء عليها و محاصرتها بالرغم من صراخها.

وأكدت المتحدثة أن ما وقع لـ ''خ'' هو محاولة للاغتصاب، مبرزة أن شقيقة الضحية المهاجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، أصيبت بالصدمة بعد مشاهدتها الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.