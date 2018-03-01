انفراد.. قاضي سابق يدخل على الخط في قضية ''توفيق بوعشرين'' .. وهذه آخر المستجدات ﻿

علمت ''شوف تيفي من مصادر مقربة من ملف المتهم ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' والمتابع على إثر قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش، أن المحامي والقاضي السابق ''محمد الهيني'' سيسجل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي من مصادر مقربة من ملف المتهم ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' والمتابع على إثر قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش، أن المحامي والقاضي السابق ''محمد الهيني'' سيسجل إنابته في القضية وسينضم إلى هيئة دفاع المشتكيات.

وأضافت ذات المصادر أن المحامي محمد الهيني الذي أدى اليمين القانوني بشكل رسمي يوم الخميس 15 مارس، من أجل الولوج رسميا لمهنة المحاماة ، وجد زملاءه المحامين المقربين منه في العديد من الملفات الكبرى ذات طابع الرأي العام ، مما جعله يسجل إنابته عن صديقه ''حميد المهداوي'' المتابع علي اثر ''أحداث الحسيمة'' ، كما سجل إنابته عن الطالب القاعدي ''عيسى آيت الجيد'' ضد ''حامي الدين '' بمحكمة الاستئناف بفاس ، ليسجل بعد ذلك إنابته عن المشتكيات في قضية بوعشرين .

هذا وستعرف القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة يوم غد الخميس تتمة أطوار أشغال محاكمة ''توفيق بوعشرين '' المتهم بقضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش.