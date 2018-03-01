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انفــراد و بالفيديو...هاشنو وقع للتلميذة اللي صوروها كيحيدو ليها حوايجها فبنجرير لحظة الاعتداء وها علاش خبات على عائلتها

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 18:25 انفــراد و بالفيديو...هاشنو وقع للتلميذة اللي صوروها كيحيدو ليها حوايجها فبنجرير لحظة الاعتداء وها علاش خبات على عائلتها | حوادث و حقوق
انفــراد و بالفيديو...هاشنو وقع للتلميذة اللي صوروها كيحيدو ليها حوايجها فبنجرير لحظة الاعتداء وها علاش خبات على عائلتها
كشفت زوجة أب التلميذة ضحية اعتداء جنسي موثق بالصوت و الصورة، في تصريح حصــري لشوف تيفي،أن الضحية دخلت في أزمة نفسية و أصيبت باكتئاب استدعى نقلها إلى المستشفى مرتين على التوالي.

 شـــوف تيفي:

كشفت زوجة أب التلميذة ضحية اعتداء جنسي موثق بالصوت و الصورة، في تصريح حصــري لشوف تيفي،أن الضحية دخلت في أزمة نفسية و أصيبت باكتئاب استدعى نقلها إلى المستشفى مرتين على التوالي.

 و أضافت المتحدثة، أن الوحش الذي صورها لم يغتصبها و إنما حاول الاعتداء عليها جنسيا، مؤكدة أنها أخفت الأمر عن العائلة بسبب خوفها من ردة فعل والدها الذي علم بالأمر صباح يومه الأربعاء من طرف رجال الدرك الملكي.

 و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة مع المشتبه فيه الذي ظهر في الفيديو المتداول مؤخرا وهو يحاول اغتصاب فتاة بمنطقة بوشان، مع إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب بن جرير ضحية فيديو اعتداء

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