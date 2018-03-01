حصري..تفاصيل تظهر لأول مرة عن صاحب فضيحة فيديو ''واش ما عندكش ختك'' وها شنو كان وقع لخوه ﻿

في جديد واقعة فيديو ''واش ما عندكش ختك''، أكد مصدر مطلع أن ''ي'' والذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على التلميذة ''خ''، ينتمي لأسرة فقيرة مكونة من أم وأب وإخوة، تقطن بدوار دراوة بالرحامنة إقليم ابن جرير.

''شوف تيفي''

في جديد واقعة فيديو ''واش ما عندكش ختك''، أكد مصدر مطلع أن ''ي'' والذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على التلميذة ''خ''، ينتمي لأسرة فقيرة مكونة من أم وأب وإخوة، تقطن بدوار دراوة بالرحامنة إقليم ابن جرير.

وأوضح المصدر ذاته أن ''ي'' عاطل عن العمل بعد انقطاعه قبل سنوات عن الدراسة، ويعمل أحيانا بالفلاحة بالدوار الذي يقطن به، مشيرا إلى أن شقيقه، لقي مصرعه قبل أيام بإحدى المناطق الصحراوية خلال عمله في حرث أرض فلاحية.

وأشار ذات المصدر أن دوار دراوة ، عرف منذ صباح يومه الأربعاء، حالة استنفار بعد اعتقال ''ي'' الذي شارك رفقة صديقه ''ح'' في الاعتداء على التلميذة ''خ''.