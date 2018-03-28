 بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم ﻿
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بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 16:55 بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم | مجتمع
بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم
تابعت جمعيات المجتمع المدني بجماعة اليوسفية بالرباط، تخزين مواد تموينية عبارة عن مساعدات غذائية، كان من المفروض أن توزع السنة الفارطة على مستحقيها من الأسر المعوزة بالجماعة مع اقتراب شهر رمضان.

شوف تيفي

تابعت جمعيات المجتمع المدني بجماعة اليوسفية بالرباط، تخزين مواد تموينية عبارة عن مساعدات غذائية، كان من المفروض أن توزع السنة الفارطة على مستحقيها من الأسر المعوزة بالجماعة مع اقتراب شهر رمضان.

وأضافت مصادر شوف تيفي، أن العملية المذكورة أُلغيت لأسباب مجهولة، حيث أن المساعدات الغذائية التي تضم دقيق وسكر وشاي وزيت أصبحت معرضة للتلف بعد أن تم تخزينها في القاعة المغطاة لجماعة اليوسفية وهو مكان غير مناسب للتخزين حسب ما ذكره بلاغ باسم جمعيات المجتمع المدني توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه.


وأضاف البلاغ، ''أن جمعيات المجتمع المدني حملوا المسؤولية للمجلس البلدي الذي وفر جميع الأجواء والظروف لضياعها و تعرضها للتعفن بعامل البرودة و الأوساخ وجعلها غداء للصراصير و الجرذان'' .

هذا وطالبت الجمعيات، الجهات الوصية بمباشرة تحقيقاتها، حتى لايتم التلاعب بالمال العام و تبديده بالاستهتار وإهانة كرامة المعوزين وتقديم مساعدات تفتقر بشروط السلامة حسب ذات البلاغ.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مجتمع إتلاف مساعدات فاسدة الرباط

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اليوم 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

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