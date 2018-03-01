حصري..تفاصيل جديدة عن الشاب اللي صور فيديو "واش ما عندكش ختك" وهاذي هي علاقتو بالضحية وصاحبو اللي اعتاقلوه فبنجرير+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشاب الذي تورط في تصوير فيديو ''واش معندكش ختك'' يدعى ''ح'' يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، يقطن بدوار زاوية سيدي علي بالرحامنة إقليم ابن جرير.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشاب الذي تورط في تصوير فيديو "واش معندكش ختك" يدعى "ح" يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، يقطن بدوار زاوية سيدي علي بالرحامنة إقليم ابن جرير.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاب مصور الفيديو قد اختفى عن الدوار المذكور بعد تداول الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأبحاث ما تزال جارية عنه من طرف مصالح الدرك الملكي.

وأكد ذات المصدر أن مصور الفيديو كان على علاقة بالفتاة الضحية، وقد حرض صديقه المعتقل "ي" على مساعدته في إزالة ملابسها بالقوة من أجل الانتقام منها بسبب تصفية حسابات بينهما.