 صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال ﻿
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صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 16:11 صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال | دولي
صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال
في خطوة مثيرة للجدل، عرضت طالبة جامعية تدعى ''كيارا'' عذريتها للبيع مقابل 160 ألف دولار بموقع شهير للإعلانات يوجد مقره بألمانيا، وذلك حتى تستطيع مواصلة مشوارها الدراسي.

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة للجدل، عرضت طالبة جامعية تدعى ''كيارا'' عذريتها للبيع مقابل 160 ألف دولار بموقع شهير للإعلانات يوجد مقره بألمانيا، وذلك حتى تستطيع مواصلة مشوارها الدراسي.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية، يومه الأربعاء، فإن الطالبة البالغة من العمر 20 سنة، تقطن بسيدني بأستراليا، قررت بيع عذريتها حتى تتمكن من مواصلة مشوارها الدراسي وأيضا لتقديم المساعدة المادية لأسرتها.

وأوضحت الصحيفة أن المكلف بموقع الإعلانات، أكد على أن ''كيارا'' وإلى حدود الساعة تلقت عرضين ، الأول من مغني أسترالي شهير والثاني من رجل أعمال، مشيرة إلى أن الفتاة أكدت اختيارها للشخص الذي سيعتني بها وسيساعدها على تمويل دراستها خارج أستراليا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أستراليا طالبة جامعية سيدني

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