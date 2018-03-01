 التصنيف الجديد للمنتخب المغربي بعد فوزه في المباراتين الوديتين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..تفاصيل تظهر لأول مرة عن صاحب فضيحة فيديو واش ما عندكش ختك وها شنو كان وقع لخوه | حوادث و حقوق

حصري..تفاصيل تظهر لأول مرة عن صاحب فضيحة فيديو ''واش ما عندكش ختك'' وها شنو كان وقع لخوه

فيديو : المغرب التطواني يطيح بضيفه الدفاع الحسني الجديدي .. ملخص و هدف المباراة | بووز

فيديو : المغرب التطواني يطيح بضيفه الدفاع الحسني الجديدي .. ملخص و هدف المباراة

عاجل..هذا مصير الجزائري اللي قتل مسنة بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا مصير الجزائري اللي قتل مسنة بتطوان

بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم | مجتمع

بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم

حصري..تفاصيل جديدة عن الشاب اللي صور فيديو واش ما عندكش ختك وهاذي هي علاقتو بالضحية وصاحبو اللي اعتاقلوه فبنجرير+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

حصري..تفاصيل جديدة عن الشاب اللي صور فيديو "واش ما عندكش ختك" وهاذي هي علاقتو بالضحية وصاحبو اللي

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال | دولي

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

رئيس الحكومة يدعو إلى مواصلة دعم مشاريع تهيئة أبي رقراق | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى مواصلة دعم مشاريع تهيئة أبي رقراق

بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين | نت 2.0

بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين

بلاك جاكوار بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel | ثقافة و فنون

''بلاك جاكوار'' بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel

تبدال السوايع راحة..

التصنيف الجديد للمنتخب المغربي بعد فوزه في المباراتين الوديتين

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 16:08 التصنيف الجديد للمنتخب المغربي بعد فوزه في المباراتين الوديتين | سبور
التصنيف الجديد للمنتخب المغربي بعد فوزه في المباراتين الوديتين
سيعرف التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال شهر أبريل المقبل، حفاظ المنتخب المغربي على مركزه 42 عالميا رغم تحقيق نتيجة الفوز في المباراتين الوديتين السابقتين أمام منتخب صربيا

'' شوف سبور''

سيعرف التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال شهر أبريل المقبل، حفاظ المنتخب المغربي على مركزه 42 عالميا رغم تحقيق نتيجة الفوز في المباراتين الوديتين السابقتين أمام منتخب صربيا وأوزبكستان، استعدادا لكأس العالم 2018.

ومن المنتظر أن يفقد المنتخب المغربي 13 نقطة ليصبح رصيده 681 نقطة محتلا الرتبة الرابعة إفريقيا بعد منتخبات تونس والسنغال وجمهورية الكونغو والثاني عربيا.

ويعود سبب ركود المنتخب المغربي في الرتبة 42 عاليما، لفوز مجموعة من المنتخبات على فرق تفوقها في الترتيب الشيء الذي منحها العديد من النقاط في حين سيشهد التصنيف القادم قفزة كبيرة للمنتخب التونسي الذي سيحتل المركز الرابع عشر عالميا.

وعرف المنتخب المغربي تسجيل أربعة أهداف خلال المباراتين الوديتين مع استقبال هدف واحد في شباكه بحيث انتهت مباراة صربيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في حين فاز على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغربي فيفا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لائحة المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الموريتاني | سبور

لائحة المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الموريتاني

أوزال يغلق هاتفه عن منخرطي الرجاء والجمع العام الاستثنائي يلفه الغموض | سبور

أوزال يغلق هاتفه عن منخرطي الرجاء والجمع العام الاستثنائي يلفه الغموض

بث مباشر : المغرب التطواني - الدفاع الحسني الجديدي | سبور

بث مباشر : المغرب التطواني - الدفاع الحسني الجديدي

المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يشارك في دوري دولي بفرنسا | سبور

المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يشارك في دوري دولي بفرنسا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صــادم:تصريح غير متوقع لزوجة أب ضحية فيديو الاعتداء الجنسيواش معندكش ختكببنجرير..هاشنو وقع لينا ولابنتنا اللحظة اللي شفنا فيها الفيديو | بــووز
منذ 1 دقيقة

صــادم:تصريح غير متوقع لزوجة أب ضحية فيديو الاعتداء الجنسي''واش معندكش ختك''ببنجرير..هاشنو وقع لينا ولابنتنا اللحظة اللي شفنا فيها الفيديو

نهــاية مؤلمة..كانت خدامة فبار و قتلوها فكازا+ قصة صــادمة ترويها الأم المكلومة | خارج البلاطو

نهــاية مؤلمة..كانت خدامة فبار و قتلوها فكازا+ قصة صــادمة ترويها الأم المكلومة

بالفيديو..عندو 58 عام و شرمل جارتو فكــازا بسيف كبير | خارج البلاطو

بالفيديو..عندو 58 عام و شرمل جارتو فكــازا بسيف كبير

حصــري و بالفيديو..في قلب منزل التلميذة اللي عراها شاب بجماعة بوشان و صورها ببنجرير و حاول يغتاصبها.. أول تصريح للأب بالدموع..أنا مفراسي والو وها فوقاش شفت الفيديو+حقائق جديدة | بــووز

حصــري و بالفيديو..في قلب منزل التلميذة اللي عراها شاب بجماعة بوشان و صورها ببنجرير و حاول يغتاصبها.. أول تصريح للأب بالدموع..أنا مفراسي والو وها فوقاش شفت الفيديو+حقائق جديدة

﻿

آخر المستجدات

حصري..تفاصيل تظهر لأول مرة عن صاحب فضيحة فيديو واش ما عندكش ختك وها شنو كان وقع لخوه | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

حصري..تفاصيل تظهر لأول مرة عن صاحب فضيحة فيديو ''واش ما عندكش ختك'' وها شنو كان وقع لخوه

فيديو : المغرب التطواني يطيح بضيفه الدفاع الحسني الجديدي .. ملخص و هدف المباراة | بووز

فيديو : المغرب التطواني يطيح بضيفه الدفاع الحسني الجديدي .. ملخص و هدف المباراة

عاجل..هذا مصير الجزائري اللي قتل مسنة بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا مصير الجزائري اللي قتل مسنة بتطوان

بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم | مجتمع

بالفيديو والصور.. فضيحة إتلاف مساعدات فاسدة مخصصة للمعوزين بالرباط بملايين الدراهم

﻿ ﻿
اليوم 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.