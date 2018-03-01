التصنيف الجديد للمنتخب المغربي بعد فوزه في المباراتين الوديتين ﻿

سيعرف التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال شهر أبريل المقبل، حفاظ المنتخب المغربي على مركزه 42 عالميا رغم تحقيق نتيجة الفوز في المباراتين الوديتين السابقتين أمام منتخب صربيا

'' شوف سبور''

سيعرف التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال شهر أبريل المقبل، حفاظ المنتخب المغربي على مركزه 42 عالميا رغم تحقيق نتيجة الفوز في المباراتين الوديتين السابقتين أمام منتخب صربيا وأوزبكستان، استعدادا لكأس العالم 2018.

ومن المنتظر أن يفقد المنتخب المغربي 13 نقطة ليصبح رصيده 681 نقطة محتلا الرتبة الرابعة إفريقيا بعد منتخبات تونس والسنغال وجمهورية الكونغو والثاني عربيا.

ويعود سبب ركود المنتخب المغربي في الرتبة 42 عاليما، لفوز مجموعة من المنتخبات على فرق تفوقها في الترتيب الشيء الذي منحها العديد من النقاط في حين سيشهد التصنيف القادم قفزة كبيرة للمنتخب التونسي الذي سيحتل المركز الرابع عشر عالميا.

وعرف المنتخب المغربي تسجيل أربعة أهداف خلال المباراتين الوديتين مع استقبال هدف واحد في شباكه بحيث انتهت مباراة صربيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في حين فاز على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد.