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بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 15:55 بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين | نت 2.0
بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين
ذكرت شركة الفيسبوك اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية، أنها ستتيح لمستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي سيطرة أكبر على خصوصياتهم بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات،

شوف تيفي

ذكرت شركة الفيسبوك اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية، أنها ستتيح لمستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي سيطرة أكبر على خصوصياتهم بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات، كما ذكرت أنها ستقترح تحديثات على شروط الاستخدام وسياسة البيانات في الموقع خلال الأسابيع المقبلة حتى توضح بشكل أفضل ماهي المعلومات التي تجمعها وكيف تستخدمها.

وتأتي هذه الخطوة من طرف شركة الفيسبوك لصاحبها مارك زوكربيرغ على خلفية اختراق و تسريب بيانات شخصية لـ 50 مليون من مستخدمي الفيسبوك من طرف شركة الاستشارات '' كامبريدج أناليتيكا'' ما أثار غضبا واستياء كبيرين على الصعيد العالمي ، كما قد تكون هذه الاختراقات السبب في فوز الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى إثر هذه الأزمة تراجعت أسهم شركة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي قرابة 18 بالمائة منذ 16 من مارس الجاري الشيء الذي أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للفيسبوك قرابة المئة مليار دولار.

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اليوم 16:11 GMT

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