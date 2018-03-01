''بلاك جاكوار'' بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel ﻿

سيُطلق المغني بلاك جاكوار خلال الأيام القليلة المقبلة النسخة العربية لأغنية Bella cio للمسلسل الشهير la casa de papel.

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سيُطلق المغني بلاك جاكوار خلال الأيام القليلة المقبلة النسخة العربية لأغنية Bella cio للمسلسل الشهير la casa de papel.

وتقاسم بلاك جاكوار الخبر مع متتبعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا « جديد بلاك جاكوار، قريبا أول نسخة عربية للأغنية Bella Ciao من مسلسل la Casa de Papel (طولتي لغياب) ».

هذا وحبذ متتبعوه الفكرة متمنين أن تلقى إعجابهم خاصة وأن الأغنية عرفت صدى واسعا.

هذا وتدور أحداث المسلسل عن محاولة سرقة مبنى مصلحة صك العملة في إسبانيا، من قِبل أمهر السارقين في البلاد، واحتجازهم لرهائن داخل المبنى، لطباعة كميات الأموال التي يرغبون فى سرقتها وتبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، وتواجد قائد المجموعة ''البروفيسور'' بالخارج لمحاولة إيهام الشرطة بعكس الخطة وإعطاء المهلة لزملائه بالداخل لطباعة الأموال.