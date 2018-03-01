 ''بلاك جاكوار'' بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رئيس الحكومة يدعو إلى مواصلة دعم مشاريع تهيئة أبي رقراق | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى مواصلة دعم مشاريع تهيئة أبي رقراق

بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين | نت 2.0

بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين

بلاك جاكوار بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel | ثقافة و فنون

''بلاك جاكوار'' بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel

شاحنتان محملتان بالدقيق تنقلبان في مدخل بن جرير | حوادث و حقوق

شاحنتان محملتان بالدقيق تنقلبان في مدخل بن جرير

حصري.. المحامي الهيني: جريمة بوعشرين هي صورة كبرى لجريمة فيديو واش ما عندكش ختك | مجتمع

حصري.. المحامي الهيني: جريمة بوعشرين هي صورة كبرى لجريمة فيديو ''واش ما عندكش ختك''

قانونيا.. هاشحال ممكن يدوز الشاب صاحب الفيديو فضيحة الاعتداء الجنسي على تلميذة ببنجرير ديال الحبس | مجتمع

قانونيا.. هاشحال ممكن يدوز الشاب صاحب الفيديو فضيحة الاعتداء الجنسي على تلميذة ببنجرير ديال الحبس

حصري..نقل ضحية فيديو واش معندكش ختك والمتورط في الاعتداء عليها من بن جرير لهذه المدينة+صورة وتفاصيل جديدة | مجتمع

حصري..نقل ضحية فيديو ''واش معندكش ختك'' والمتورط في الاعتداء عليها من بن جرير لهذه المدينة+صورة

جزار قتل شاب بطريقة بشعة بمراكش | حوادث و حقوق

جزار قتل شاب بطريقة بشعة بمراكش

من داخل زنزانته بسجن عين برجة..هذا ما قرره بوعشرين بخصوص جريدته | مجتمع

من داخل زنزانته بسجن عين برجة..هذا ما قرره بوعشرين بخصوص جريدته

تبدال السوايع راحة..

''بلاك جاكوار'' بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 15:52 بلاك جاكوار بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel | ثقافة و فنون
''بلاك جاكوار'' بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel
سيُطلق المغني بلاك جاكوار خلال الأيام القليلة المقبلة النسخة العربية لأغنية Bella cio للمسلسل الشهير la casa de papel.

شوف تيفي


سيُطلق المغني بلاك جاكوار خلال الأيام القليلة المقبلة النسخة العربية لأغنية Bella cio للمسلسل الشهير la casa de papel.

وتقاسم بلاك جاكوار الخبر مع متتبعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا « جديد بلاك جاكوار، قريبا أول نسخة عربية للأغنية Bella Ciao من مسلسل la Casa de Papel (طولتي لغياب) ».

هذا وحبذ متتبعوه الفكرة متمنين أن تلقى إعجابهم خاصة وأن الأغنية عرفت صدى واسعا.

هذا وتدور أحداث المسلسل عن محاولة سرقة مبنى مصلحة صك العملة في إسبانيا، من قِبل أمهر السارقين في البلاد، واحتجازهم لرهائن داخل المبنى، لطباعة كميات الأموال التي يرغبون فى سرقتها وتبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، وتواجد قائد المجموعة ''البروفيسور'' بالخارج لمحاولة إيهام الشرطة بعكس الخطة وإعطاء المهلة لزملائه بالداخل لطباعة الأموال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ثقافة وفنون النسخة العربية la casa de papel

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مفاجــأة..الخياري يعوض ليلى حديوي عن فقدان والدها | ثقافة و فنون

مفاجــأة..الخياري يعوض ليلى حديوي عن فقدان والدها

بالصورة..الممثل طاقا مارش تزوج | ثقافة و فنون

بالصورة..الممثل ''طاقا مارش'' تزوج

هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎ | ثقافة و فنون

هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎

الممثل المغربي حسن عليوي يدخل القفص الذهبي‎ | ثقافة و فنون

الممثل المغربي حسن عليوي يدخل القفص الذهبي‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صــرخة زوجة مكحورة..عائلة راجلي حكراتني و جراو عليا أنا ولدي و هرسو للأم ديالي فمها فكازا | حالة خاصة
منذ 20 دقيقة

صــرخة زوجة مكحورة..عائلة راجلي حكراتني و جراو عليا أنا ولدي و هرسو للأم ديالي فمها فكازا

خطـــير و بالفيديو..غياب الطبيب اللي كيسلم رخص الدفن بالحي الحسني و الناس اللي كيموتو كيخنازو..و مجلس المدينة آوت | بــووز

خطـــير و بالفيديو..غياب الطبيب اللي كيسلم رخص الدفن بالحي الحسني و الناس اللي كيموتو كيخنازو..و مجلس المدينة ''آوت''

من أراب أيدل و ذوفويس..ابتسام تعود بكلام الحب | بــووز

من أراب أيدل و ذوفويس..ابتسام تعود بكلام الحب

بالفيديو..أسلاك كهربائية تهدد ساكنة حي طارق بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..أسلاك كهربائية تهدد ساكنة حي طارق بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

رئيس الحكومة يدعو إلى مواصلة دعم مشاريع تهيئة أبي رقراق | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

رئيس الحكومة يدعو إلى مواصلة دعم مشاريع تهيئة أبي رقراق

بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين | نت 2.0

بعد فضيحة اختراق المعلومات ...شركة الفيسبوك تستعد لتغيير تصميم الإعدادات ضمانا لخصوصية المستخدمين

بلاك جاكوار بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel | ثقافة و فنون

''بلاك جاكوار'' بغا يدير النسخة العربية لأغنية Bella ciao لمسلسل La casa de papel

شاحنتان محملتان بالدقيق تنقلبان في مدخل بن جرير | حوادث و حقوق

شاحنتان محملتان بالدقيق تنقلبان في مدخل بن جرير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.