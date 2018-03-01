أوزال يغلق هاتفه عن منخرطي الرجاء والجمع العام الاستثنائي يلفه الغموض ﻿

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن محمد أوزال الرئيس السابق للقلعة الخضراء أغلق هاتفه عن المنخرطين ومن بينهم رشيد البوصيري من أجل التنسيق لفعاليات الجمع العام

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن محمد أوزال الرئيس السابق للقلعة الخضراء أغلق هاتفه عن المنخرطين ومن بينهم رشيد البوصيري من أجل التنسيق لفعاليات الجمع العام الاستثنائي المقبل المقرر إجراؤه يوم 31 من شهر مارس الجاري.

وأفادت ذات المصادر، أنه في كل مرة يبادر رشيد البوصيري المنخرط الرجاوي، للتنسيق مع محمد أوزال عما يدعى باللجنة المؤقتة، ما بعد الجمع العام، يعتذر الرئيس السابق للنسور عن الإجابة بحجة أنه في اجتماع مع بعض المسؤولين لمدة دامت 5 أيام.

وأوضحت ذات المصادر، أن رشيد البوصيري وبعد محاولات عديدة اعتذر للمنخرطين وأكد أنه لن يواصل مهامه في ظروف مماثلة.

هذا ولم تعلن بعد إدارة النسور عن مكان إجراء الجمع العام الاستثنائي ليبقى الإشكال الأول والأخير حول لائحة المنخرطين الذين سيشاركون في الحدث الأبرز للقلعة الخضراء.