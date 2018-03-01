حصري.. المحامي الهيني: جريمة بوعشرين هي صورة كبرى لجريمة فيديو ''واش ما عندكش ختك'' ﻿

قال المحامي محمد الهيني لـ ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، إن جريمة بوعشرين هي صورة كبرى لجريمة فيديو ''واش ما عندكش ختك''، ولهذا فلا بد من اتخاذ سياسة أمنية وجنائية لمواجهة مظاهر التسيب في الفضاء العام

''شوف تيفي''

قال المحامي محمد الهيني لـ ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، إن جريمة بوعشرين هي صورة كبرى لجريمة فيديو ''واش ما عندكش ختك''، ولهذا فلا بد من اتخاذ سياسة أمنية وجنائية لمواجهة مظاهر التسيب في الفضاء العام ويجب الاعتماد على الردع.

وأوضح الهيني أن جرائما تقع في أماكن كثيرة من بينها مقرات العمل والإدارات، كما هو الحال في جريمة بوعشرين التى تعتبر جريمة كبرى لجريمة فيديو ''واش ما عندش ختك''.

وعبر الهيني عن أسفه الشديد من مضمون فيديو ''واش ما عندكش ختك''، الذي يوثق لجريمة نكراء لاحتوائه على مشاهد خطيرة ومقززة لم يسبق مشاهدتها في المغرب.





