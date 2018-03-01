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بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 14:41 قانونيا.. هاشحال ممكن يدوز الشاب صاحب الفيديو فضيحة الاعتداء الجنسي على تلميذة ببنجرير ديال الحبس | مجتمع
قانونيا.. هاشحال ممكن يدوز الشاب صاحب الفيديو فضيحة الاعتداء الجنسي على تلميذة ببنجرير ديال الحبس
أكد المحامي و''القاضي سابقا'' محمد الهيني أن العقوبة التي من المحتمل أن تفرض على بطل فيديو ''واش معندكش ختك''، قد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، وذلك طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي، مبرزا أن الفصل يشير كذلك

"شوف تيفي"

 

أكد المحامي و"القاضي سابقا" محمد الهيني أن العقوبة التي من المحتمل أن تفرض على بطل فيديو "واش معندكش ختك"، قد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، وذلك طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي، مبرزا أن الفصل يشير كذلك إلى أن الضحية إذا ما كانت تبلغ أقل من 18 سنة أو تعاني من الإعاقة أو عاجزة فإن العقوبة تتراوح ما بين 10 و20 سنة.

وعبر المحامي الهيني لـ "شوف تيفي" عن استيائه الشديد من مضمون فيديو "واش معندكش ختك"، نظرا لاحتوائه على مشاهد خطيرة ومقززة ومشاهد لم يسبق مشاهدتها في المغرب، تورط فيها شاب يبلغ من العمر 21 سنة، ظهر وهو ينهش جسد فتاة قاصرة بالشارع العام.

ووصف الهيني ما وقع ب"الجريمة النكراء"، معبرا في الوقت نفسه عن إعجابه الكبير بشعار "واش معندكش ختك" الذي على الجميع أن يأخذه كشعار ويضيف إلى جانبه شعارات أخرى مثل: " واش ما رباوكش والديك" "واش ما رباتكش المدرسة".

وطالب الهيني جميع المؤسسات الأمنية بنصب كاميرات في الشارع العام لكي يتم توثيق الجرائم، داعيا إلى الضرب بيد من حديد لإيقاف هؤلاء المجرمين المتورطين في العبث بالأخلاق، وإلى ضرورة إدماج التربية الجنسية بالمؤسسات التعليمية لوضع حد لـ "الكبت" عند البعض.

 

 

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