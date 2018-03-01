حصري..نقل ضحية فيديو ''واش معندكش ختك'' والمتورط في الاعتداء عليها من بن جرير لهذه المدينة+صورة وتفاصيل جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي ببوشان ببن جرير، نقلت قبل قليل من يومه الأربعاء، ضحية فيديو ''واش معندكش ختك'' وأيضا الشاب الذي تورط في الاعتداء عليها إلى مدينة مراكش، وذلك في إطار

'شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي ببوشان ببن جرير، نقلت قبل قليل من يومه الأربعاء، ضحية فيديو ''واش معندكش ختك'' وأيضا الشاب الذي تورط في الاعتداء عليها إلى مدينة مراكش، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات الفيديو الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر ذاته أن ''خ''، كانت رفقة والديها وهي في حالة نفسية عادية، مشيرا إلى أن الأبحاث ما تزال جارية لإيقاف الشخص الذي تورط في تصوير الفيديو.

وأضاف ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي، استمعت لبعض الشهود، للكشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بواقعة الاعتداء، مبرزا أن المكان الذي تتواجد به سرية الدرك الملكي بوشان، عرفت حالة استنفار نظرا للعدد الكبير للسيارات الأمنية التي حلت بعين المكان.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت صباح يومه الأربعاء من إيقاف المتورط الرئيسي في الاعتداء على التلميذة ''خ'' بعد التعرف على هويته.