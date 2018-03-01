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هــام للسائقين..الطريق مقطوعة بهذه المنطقة

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 13:52 هــام للسائقين..الطريق مقطوعة بهذه المنطقة | مجتمع
هــام للسائقين..الطريق مقطوعة بهذه المنطقة
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين العرائش وبدال سيدي اليمني، وذلك يوم غد الخميس من منتصف الليل إلى حدود السادسة صباحا،

شـــوف تيفي:

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين العرائش وبدال سيدي اليمني، وذلك يوم غد الخميس من منتصف الليل إلى حدود السادسة صباحا، نتيجة قيامها بأشغال وضع ممر علوي للراجلين.

ودعت الشركة، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار الرباط- طنجة، المتوجهين صوب طنجة، إلى الخروج من بدال العرائش، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال سيدي اليمني.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار الرباط- طنجة، المتوجهين نحو الرباط، فإنهم مدعوون للخروج من الطريق السيار عند بدال سيدي اليمني واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال العرائش. وأشارت الشركة إلى أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، مضيفة أن هذه الأشغال تتوخى تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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شــوف تيفي المغرب طريق مقطوعة سائقين

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