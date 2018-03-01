حجز 476,7 كيلوغرام من المخدرات الصلبة و 140 ألف من الأقراص المهلوسة خلال سنة 2017 ﻿

أوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقرير حول أنشطتها خلال سنة 2017 أنها تمكنت من حجز 476,7 كلغ من المخدرات الصلبة، و33,74 من مخدر الشيرا و 140 ألف من الأقراص المهلوسة، و22,92 مليون سيجارة مهربة

شوف تيفي

أوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقرير حول أنشطتها خلال سنة 2017 أنها تمكنت من حجز 476,7 كلغ من المخدرات الصلبة، و33,74 من مخدر الشيرا و 140 ألف من الأقراص المهلوسة، و22,92 مليون سيجارة مهربة بارتفاع وصلت نسبته لـ 83,5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وقد تمكنت أيضا بحسب ما نشرته اليوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالإضافة للمخدرات والسجائر من حجز بضائع متنوعة أخرى بلغت قيمتها الإجمالية 557,1 مليون درهم من البضائع المهربة بارتفاع يقدر بـ 15 بالمائة عن السنة الماضية.

وفي نفس الصدد وفي إطار تنفيذ قانون 15-77 بشأن منع الأكياس البلاستيكية فقد تمكنت الجمارك من حجز 53,9 طن من أكياس البلاستيك المهربة سنة 2017، أما بخصوص مكافحة التزييف فقد بلغ عدد السلع المزيفة التي تم حجزها جمركيا 5,23 مليون مادة ، كما قامت بمعالجة 490 ملفا يتعلق بطلبات وقف سلع يشتبه في كونها مزيفة.

أما في مجال مخالفات الصرف فقد بلغ حجم العملات التي تم حجزها على مستوى مراقبة المسافرين أزيد من 87 مليون درهم، كما تم تسجيل 8537 تصريحا بالعملات الأجنبية في مختلف المراكز الحدودية.