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عاجل وحصري..من قلب المدرسة اللي كتقرا فيها ضحية فيديو "واش معندكش ختك"..ها شنو وقع معاها وها فين

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عاجل وحصري..من قلب المدرسة اللي كتقرا فيها ضحية فيديو "واش معندكش ختك"..ها شنو وقع معاها وها فين كاينا دابا مع الأم ديالها

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 13:17 عاجل وحصري..من قلب المدرسة اللي كتقرا فيها ضحية فيديو واش معندكش ختك..ها شنو وقع معاها وها فين كاينا دابا مع الأم ديالها | مجتمع
عاجل وحصري..من قلب المدرسة اللي كتقرا فيها ضحية فيديو "واش معندكش ختك"..ها شنو وقع معاها وها فين كاينا دابا مع الأم ديالها
كشف مدير المركب التربوي المندمج لدوار بوشان المتواجد ضواحي مدينة بنجرير لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن ضحية فيديو ''واش معندكش ختك''، تتواجد في هذه اللحظات لدى مصالح الدرك الملكي.

"شوف تيفي"

 

كشف مدير المركب التربوي المندمج لدوار بوشان المتواجد ضواحي مدينة بنجرير لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء، أن ضحية فيديو "واش معندكش ختك"، تتواجد في هذه اللحظات لدى مصالح الدرك الملكي.

وأوضح المدير أن والدة "خ.ك"، حلت بالمركب المذكور واصطحبت ابنتها التي كانت داخل الفصل الدراسي إلى مصالح الدرك الملكي، مشيرا إلى أن الحارس العام، أكد لها مغادرة "خ" التي تدرس بالسنة الثالثة رفقة والدتها للمركب من أجل الالتحاق بمصالح الدرك.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي، استمعت للتلميذة "خ" ولوالدتها، مبرزا أن الموقوف "ي" تم الاستماع له في محضر رسمي.، بينما لا تزال الأبحاث جارية لإيقاف الشخص الذي تورط في تصوير الفيديو.

 

 

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدير المركب التربوي الحارس العام التلميذة

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