عــاجل.. بعد اعتقال صاحب الفيديو الفضيحة ''واش معندكش ختك'' ببنجرير هذا هو مصير مُصــور الفيديو ﻿

حددت المصالح الأمنية بإقليم الرحامنة هوية الشخص الآخر الذي قام بتصوير الفيديو الفاضح يظهر محاولة اعتداء جنسي على تلميذة، حيث تجري حاليا الأبحاث لتوقيفه.

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حددت المصالح الأمنية بإقليم الرحامنة هوية الشخص الآخر الذي قام بتصوير الفيديو الفاضح يظهر محاولة اعتداء جنسي على تلميذة، حيث تجري حاليا الأبحاث لتوقيفه.

أفادت السلطات المحلية لإقليم الرحامنة أنه تم صباح يومه الأربعاء 28 مارس 2018 توقيف الشاب الذي اعتدى على التلميذة من طرف عناصر الدرك الملكي بإقليم الرحامنة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 21 سنة، يقطن بدوار كداوة، جماعة آيت حمو، قيادة بوشان، فيما تقطن الفتاة التي تعرضت للاعتداء، والبالغة 17 سنة، بدوار معلمين الواد بنفس الجماعة بإقليم الرحامنة.